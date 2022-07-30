Евросоюз самым решительным образом осуждает «зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в сообщении, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей в пятницу, 29 июля.

«Эти бесчеловечные, варварские действия являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и являются военными преступлениями», — говорится в заявлении.

Глава европейской дипломатии привел в пример обстрел здания с украинскими военнопленными в Еленовке, совершенный 29 июля, а также распространяемое прокремлевскими СМИ видео, на котором «российские солдаты совершают гнусные зверства по отношению к украинскому военнопленному». Боррель отметил, что «незаконная и неоправданная агрессивная война России против Украины и ее народа изо дня в день приводит к новым ужасным зверствам».

Дипломат напомнил об обязанности России обеспечивать защиту военнопленных в рамках международного гуманитарного права, и это относится и к убитым в Еленовке военнослужащим, среди которых были сдавшиеся в плен и зарегистрированные Международным комитетом Красного Креста защитники «Азовстали».

По словам Борреля, «виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также ответственные государственные чиновники и военные представители будут привлечены к ответственности», так как эти «варварские акты представляют собой серьезные нарушения Женевских конвенций и приравниваются к военным преступлениям».

Видео с пытками распространили прокремлевские каналы. Ролик, в котором двое мужчин в камуфляжной форме держат на земле мужчину в форме, похожей на украинскую, и пытают его канцелярским ножом, распространился в соцсетях в конце июля. На данный момент неизвестно, кем и когда было снято видео, но 29 июля в пророссийских Telegram-каналах появилась вторая часть видео. В ней подвергшегося пыткам мужчину убивают выстрелом в голову. Генпрокуратура Украины сообщила о расследовании в связи с возможным запечатленным случаем пыток.

В тот же день в поселке Еленовка Волновахского района Донецкой области было обстреляно здание исправительной колонии, в котором были размещены пленные украинские военнослужащие. Россия и Украина обвинили в обстреле друг друга.

В Минобороны России утверждают, что удар был нанесен украинскими военными из американской РСЗО HIMARS. По информации Генштаба Украины, ударом по колонии россияне пытались скрыть пытки и убийства военнопленных. В украинской разведке считают, что убийство пленных организовали наемники частной военной компании Вагнера, не согласовав это с руководством Минобороны РФ.