Китай настроен решительно в вопросе защиты своего суверенитета, никто не должен недооценивать способность китайского народа защитить территориальную целостность страны. Об этом заявил в пятницу заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Одна страна неоднократно подчеркивала принцип суверенитета в вопросе Украины, в то же время постоянно бросая вызов суверенитету Китая над Тайванем и даже намеренно создавая напряженность в Тайваньском проливе, — сказал он. — Это противоречие и нарушение принципов Устава ООН. Китай всегда уважал суверенитет других стран и, конечно, ожидает, что суверенитет Китая будет соблюдаться другими странами».

По словам дипломата, Китай решительно настроен в вопросе защиты своего суверенитета. «Никто не должен недооценивать решимость и способность китайского народа защитить национальный суверенитет и территориальную целостность. Я надеюсь, что заинтересованная страна ясно это поймет и не будет играть с огнем», — подчеркнул зампостпреда КНР.