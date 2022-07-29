В районную прокуратуру поступила информация об убийстве жителя села Шорали Бардинского района Нурлана Черкезли (1994 г.р.), сообщили в прокуратуре Бардинского района.

В ход расследования было установлено, что супруга Н.Черкезли Айсу Черкезли (1994 г.р.) убила мужа, нанеся ему многочисленные ножевые ранения в ходе возникшей между ними ссоры на почве ревности.

По данному факту в прокуратуре Бардинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Айсу Черкезли задержана.

Расследование продолжается.