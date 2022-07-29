Сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере является одним из наших главных приоритетов.

Об этом журналистам сказал глава Представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Петер Михалко.

Он отметил, что сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном охватывает ряд сфер. В частности, в качестве примера можно привести тесное сотрудничество в энергетической сфере. Визит Президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Азербайджан и подписание меморандума в энергетической сфере также являются ярким примером стратегического партнерства между ЕС и Азербайджаном.

«Я очень рад, что корпоративное сотрудничество в энергетической сфере, перспективы в этой сфере обсуждаются на научном уровне, оцениваются различными экспертами, обсуждаются на академическом уровне. Поэтому я благодарен ADA и организаторам Бакинской летней энергетической школы», — добавил П.Михалко.