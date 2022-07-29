Центробанк Азербайджана (ЦБА) обсуждает возможность функционирования российской платежной системы «Мир» в Азербайджане.

Об этом сказал в пятницу на пресс-конференции генеральный директор ЦБА Фарид Османов, передает Тренд.

«Этот вопрос обсуждается с учетом политических и экономических моментов с участием соответствующих государственных структур, а также в рамках межправительственной азербайджано-российской комиссии. Окончательное решение будет обнародовано после его принятия», — отметил Османов.