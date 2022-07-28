Немецкий город Ганновер запретил использование горячей воды в общественных зданиях и ввел меры по экономии отопления на фоне газового кризиса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэрию Ганновера.

Это первый город в Германии, в котором горячая вода будет недоступной в государственных учреждениях, спортивных залах и бассейнах.

Город также сократит отопление в общественных зданиях, отключит фасадное освещение и фонтаны.

«Наша цель — сократить потребление энергии на 15%. Это ответ на надвигающуюся нехватку газа, которая является большой проблемой для муниципалитетов, особенно для такого большого города, как Ганновер», – сказал мэр Белит Онай.

«Ситуация непредсказуема, как показали последние несколько дней», — добавил он.