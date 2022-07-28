Заявившая об уходе из России одежная сеть H&M пытается найти нового владельца для местных активов. Как выяснил “Ъ”, потенциальным покупателям предлагаются права аренды на около 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товарные запасы общей стоимостью $210 млн. Участники рынка сомневаются, что в России найдется игрок, способный забрать управление такой большой сетью на себя и обеспечить поставки необходимого объема одежды, сообщает «Коммерсант».

О том, что шведская H&M Group ведет поиск покупателя на российскую часть бизнеса, “Ъ” рассказал источник, знакомый с предложением. По его данным, в число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах РФ, из которых 40% действуют до 2050 года, а 50% — до 2030–2050 годов, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в $210 млн. Источник “Ъ” в отрасли подтвердил, что получил предложение о покупке российской структуры одежной сети в первой половине июля.

H&M Group приостановила работу в России в первые недели после начала военной операции на Украине, а 18 июля группа объявила об уходе с рынка. Расходы на закрытие бизнеса в РФ H&M оценивал примерно в 2 млрд шведских крон (порядка 11 млрд руб. по текущему курсу), из них около 1 млрд крон окажут влияние на выручку группы. Тогда же сообщалось, что компания будет поэтапно открывать физические магазины, чтобы постепенно продать оставшиеся товары.