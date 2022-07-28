Черногория начала замораживать недвижимость, принадлежащую российским гражданам.

Соответствующий документ был опубликован в среду на сайте кабмина республики.

10 июня министр внутренних дел Черногории Филип Аджич сообщил, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются граждане России. Это будет сделано в рамках соблюдения режима санкций, введенных против РФ в связи со спецоперацией на Украине.

По оценке экспертов, российские граждане и компании за прошлый год инвестировали в экономику Черногории свыше €129 млн, в том числе €49,46 млн было вложено в недвижимость, которую россияне приобрели на территории республики.