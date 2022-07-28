Российские силы, по-видимому, в настоящее время могут провести только две значительные наступательные операции в Украине, говорится в отчете Института изучения войны.

По мнению американских экспертов, одна попытка — захватить Северск, а другая — наступление на Бахмут. Эти операции были сосредоточены на наступлении на Северск Донецкой области, в направлении из Верхнекаменки и Белогоровки и в бахмутском направлении из районов Новолуганского и Углегорской ТЭЦ с момента окончания оперативной паузы 16 июля.

«Российские силы выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но не смогли поддерживать такой же темп наступления или добиться аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине. Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как захватит какие-либо другие крупные городские районы Украины», — говорится в отчете.