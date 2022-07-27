Россия выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания. В своей работе на региональном направлении мы продвигаем исключительно созидательную повестку и ни с кем не собираемся конкурировать — у нас конструктивные цели.

Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на еженедельном брифинге

«Что касается нормализации отношений между Баку и Ереваном, как мы не раз отмечали, соответствующие усилия должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Мы не возражаем против подключения внерегиональных игроков, если они действуют в русле упомянутых договоренностей и способствуют их реализации», — заявил Нечаев.

Дипломат отметил, что важно не допускать дублирование и «подковерных» интриг с целью ослабить кого-то или вставить палки в колеса. По его словам, Москва неоднократно сталкивалась с подобной практикой со стороны США и ЕС.