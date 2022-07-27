США предоставят правительству Молдове дополнительную финансовую помощь в размере 16,7 млн долларов на развитие демократических процессов и 46,3 млн долларов на обеспечение устойчивого экономического роста, сообщает ТАСС со ссылкой на парламент Молдовы.

«Грант в размере 16,7 млн долларов — это дополнение к уже полученной помощи в 113 млн долларов. Он будет направлен на снижение уязвимости демократических институтов и процессов. А еще 46,3 млн долларов правительство США выделяет для обеспечения устойчивого роста экономики нашей страны. Помощь будет предоставлена республике через Агентство США по международному развитию», — отмечается в документе.