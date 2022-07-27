«Мы обсуждаем, что будем делать для дальнейшего укрепления организации D-8 («Исламская восьмерка»). В настоящее время в организации председательствует Бангладеш. Мы поставили перед собой цели до 2030 года, которые нужно пересмотреть», сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TV 100.

«Необходимо расширять D-8. Азербайджан подал заявку на членство в организации. Например, можем ли мы расширить организацию, сделав ее D-20? Мы работали над этим во время нашего председательства в D-8. Необходимо уточнить критерии членства», — заявил глава МИД Турции.