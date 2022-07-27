Мощность TANAP может быть увеличена в два раза в рамках меморандума, подписанного между Европейским Союзом и Азербайджаном, предусматривающего больше поставок природного газа в Европу, сообщает «Анадолу» со ссылкой на заявление министра энергетики и природных ресурсов страны Фатиха Донмеза.

«Мощность передачи TANAP может быть увеличена в два раза. 16 миллиардов кубометров природного газа, передаваемых ежегодно, возрастут до 31-32 миллиардов кубометров. Для этого потребуются некоторые инвестиции для увеличения пропускной способности», — сказал министр, который так же отметил, что Турция готова участвовать в процессе.