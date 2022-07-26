США обсуждают с Арменией и Азербайджаном возможность оказания технической поддержки в вопросе разблокирования региона. Об этом в интервью радиостанции «Свобода» заявила посол США в Армении Линн Трейси.

«Государственный секретарь подчеркнул, что, по его мнению, и я полагаю, что это мнение США, у нас есть историческая возможность добиться прогресса на пути к устойчивому и всеобъемлющему мирному урегулированию конфликта в регионе. Это не значит, что будет легко. Мы не видим альтернативы, кроме как проявлять последовательность и поддержать усилия Армении и Азербайджана по прямым переговорам и попыткам достижения мирного урегулирования конфликта. И мы собираемся сосредоточиться на этом.

В этом процессе наблюдается серьезное дипломатическое вовлечение, и не только со стороны США. Наши партнеры в Европейском союзе, как и другие, также вовлечены. И я думаю, что это очень полезно. Это сложные вопросы и решения будут непростыми. Но мы должны проявить настойчивость.

С правительствами Армении и Азербайджана мы обсуждаем техническую помощь, которая поможет разблокировать транспортные связи в регионе. Мы придаем большое значение этой цели», — отметил она.

«Другой темой, затронутой госсекретарем, было урегулирование отношений Армении с Турцией. Мы также считаем это направление очень важным. Мы приветствуем шаги, предпринятые до сих пор Арменией и Турцией. Мы призываем обе стороны к прогрессу. Многие из этих вопросов взаимосвязаны, и когда мы видим позитивные шаги в одном направлении, то это может придать импульс для достижения более крепкого мира в регионе». — добавила Трейси.