В Азербайджане выявлено еще 306 случаев заражения коронавирусом, 258 человек вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров. 4 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 796882 факта заражения коронавирусной инфекцией. 785166 человек вылечились, 9739 скончались, число активных больных — 1977.

За прошедшие сутки проведено 3739 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7029737 тестов.