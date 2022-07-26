В Сабирабадском районе молодой человек угрожал убить семью своей экс-сожительницы, сообющает пресс-служба МВД Азербайджана.

В РОП обратилась жительница района, сообщив, что молодой человек, с которым ее дочь познакомилась в соцсетях и убежала, но позже вернулась в родительский дом, угрожает убить всю семью и поджечь дом, если девушка к нему не вернется.

Правоохранители задержали жителя Абшеронского района Э.Заманова, подозреваемого в данном деянии.

При осмотре его дома были обнаружены и изъяты пневматический пистолет, магазин и 15 патронов.

По данному факту ведется расследование.