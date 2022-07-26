Всего за минувшие сутки армянскими вооруженными формированиями было совершено 9 вооруженных инцидентов провокационного характера.

Как сообщает Минобороны, 2 из них произошли в результате обстрела позиций Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Минкенд Лачинского района с позиций в направлении населенного пункта Сайбалы района Гарачилса на государственной границе.

Еще 7 инцидентов были совершены членами незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергшими обстрелу из оружия различного калибра позиции Азербайджанской Армии в Тертерском, Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском районах.

В результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен.