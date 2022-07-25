После российского вторжения в Украину Казахстан — единственное государство Центральной Азии, имеющее границу с РФ, — решил пересмотреть свои отношения с Россией и начал искать союзников в США, Турции и Китае. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова действующих и бывших казахстанских чиновников, политиков и аналитиков.

Многие годы, пишет в своем материале WSJ, между Россией и Китаем существовало негласное «разделение труда» в Казахстане: Москва следила за безопасностью, а Пекин занимался экономическим развитием. С началом войны в Украине ситуация стала меняться. В конце апреля министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ посетил Казахстан, где встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На встрече они договорились укрепить военное сотрудничество.

Также Казахстан стремится наладить более тесные связи с Турцией, которая входит в НАТО. В начале мая Токаев прилетел в Анкару, где представители двух стран подписали соглашение о совместном производстве военных беспилотников в Казахстане. Начиная с апреля, в Казахстан приезжали несколько чиновников из США, так, в июне страну посетил новый глава Центрального командования США генерал армии Майкл Эрик Курилла.

В апреле Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на 441 миллиард тенге (около 915 миллионов долларов). Неназванный высокопоставленный чиновник сказал WSJ, что часть средств направят на то, чтобы увеличить военные резервы страны. По словам собеседника издания, Казахстан извлек урок из ожесточенного сопротивления Украины и должен реформировать армию так, чтобы она была готова к гибридной войне, в ходе которой помимо боевых действий прибегают к кибератакам, дезинформации и вмешательству в выборы.

The Wall Street Journal отмечает, что, пока некоторые на Западе думают, что армия России стала неопасным противником, высокопоставленный чиновник в одной из стран Центральной Азии говорит, что страх перед амбициями России только растет: «Одно дело, когда они имеют дело с остальными, у них есть Восточная Европа и Украина, чтобы тратить свое время на их притеснение. Представьте, если у них не будет Украины для этого. Мы будем следующими?»

Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, расположенные по соседству с Россией, после российского вторжения в Украину сохранил нейтралитет в отношении войны. Как пишет WSJ, страна сохраняет хрупкое равновесие: в Казахстане запретили демонстрации против войны в Украине, но также запретили публично демонстрировать символ Z — один из символов российского вторжения.

17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском экономическом форуме, в присутствии президента России Владимира Путина назвал самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» квазигосударственными территориями и заявил, что Казахстан не признает их.

Кроме того, Казахстан готовился поддержать некоторые западные санкции: в начале июля Минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, запрещающего поставку в Россию и Беларусь товаров, включенных в санкционные списки. 6 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это, сказал, что никакого решения пока нет, а «наши правительства находятся в постоянном контакте». После этого о принятии документа не сообщалось.