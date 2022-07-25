В первую очередь, необходимо широко проанализировать ситуацию в районах, выявить и устранить имеющиеся просчеты.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных глав Исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гёйгельского районов.

«В последние годы в результате исполнения Государственной программы социально-экономического развития регионов во всех районах были проделаны широкомасштабные созидательные работы и благоустройство, реализованы крупные инфраструктурные проекты, устранена значительная часть проблем, беспокоивших людей на протяжении многих лет. Осуществлены проекты, связанные с электроснабжением, газификацией, дорожной инфраструктурой, орошением, питьевой водой, реализованы проекты социальной инфраструктуры, в каждом районе построены современная больница, медицинские учреждения, много школ. Конечно, это внесло огромный вклад в социально-экономическое развитие районов, потому что без инфраструктуры ни о каком развитии не может быть и речи. Мы реализовали такие инфраструктурные проекты, которые не осуществлялись даже в советское время. В частности, Лерикский район в советское время не был газифицирован. По моему указанию в Лерик был проведен газ. Поскольку три района являются горными, то, конечно, проблемы, связанные с газификацией, здесь серьезнее, чем в других районах. Однако, проделав в пределах возможностей всю эту работу, мы улучшили благосостояние людей». — добавил глава государства.

«Естественно, эти инфраструктурные проекты послужили также созданию рабочих мест. Предприниматели тоже активно участвуют во всей созидательной работе в регионах. Создание рабочих мест представляет особое значение, потому что население страны растет. Если в период обретения Азербайджаном независимости наше население было чуть более 7 миллионов человек, то сегодня оно превышает 10 миллионов. Естественно, это требует, чтобы процесс открытия рабочих мест приобрел постоянный характер. В то же время мы предпринимаем серьезные шаги в борьбе с безработицей, широкий размах получило создание оплачиваемых социальных работ. По каждому району есть квота. К сожалению, в некоторых районах люди, которые должны были быть привлечены к этим работам, не привлечены к ним, напротив, причитающиеся им средства были присвоены главами исполнительной власти районов и другими ответственными лицами» — отметил президент.