За последние 5-6 дней в село Агалы вернулась 41 семья. Об этом сказал спецпредставитель президента в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

«Готова вся инфраструктура. Существуют все сети услуг. Здесь есть школа на 360 ученических мест, детсад, медицинский центр, в котором работают 10 медработников. Проводятся подготовительные работы в связи с занятостью, это главный вопрос. Беспокоиться не стоит, здесь достаточно рабочих мест. В последующие недели будут проведены собеседования с жителями в связи с трудоустройством. Работой будут обеспечены все», — цитирует его АПА.