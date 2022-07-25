Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прекратить подсвечивать его резиденцию — дворец Бельвю — для того, чтобы подать гражданам ФРГ пример экономии энергии. Об этом сообщает издание Der Tagesspiegel.

До этого от подсветки дворца по ночам отказывались только в экстренных случаях, однако из-за энергетического кризиса в Европе властям страны приходится идти на подобные меры. Представитель Штайнмайера добавила, что освещение фасада здания было отключено еще в мае, а освещение наружной территории было ограничено до уровня, необходимого из соображений безопасности.

Чтобы сэкономить энергию еще больше, во дворце задумались отапливать его новым, геотермальным способом. Для этого планируется провести пробное бурение. Пока что резиденция президента отапливается посредством централизованного теплоснабжения.