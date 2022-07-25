Драупади Мурму в понедельник приняла присягу и официально стала 15-м президентом Индии. Церемония, которую в прямом эфире транслировали индийские телеканалы, прошла в центральном зале парламента страны в Нью-Дели, передает ТАСС.

«Мне посчастливилось занять этот пост в год 75-летия независимости. Нам придется активизировать наши усилия, чтобы оправдать надежды, которые наши борцы за свободу возлагали на граждан независимой Индии», — сказала Мурму в первой речи в качестве президента после принятия присяги.