На следующей неделе ожидаются визиты западных партнеров в Украину. А также продвижение Вооруженных сил на фронте. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«На этой неделе будут важные визиты наших партнеров, будут важны переговоры, а самое главное — будет дальнейшее продвижение украинских позиций. На фронте, в дипломатии и экономике», — отметил он.

Кроме того, по его словам, 28 июля впервые будет отмечаться День Украинской Государственности.

«Во время такой жестокой войны, на шестом месяце. После восьми лет войны в Донбассе. Но отметим. Вопреки всему. Потому что украинцев не сломать», — добавил Зеленский.