Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует перед отставкой совершить последнюю поездку в Украину. Об этом изданию The Telegraph сообщили источники.

Как пишет издание, Джонсон намерен в третий раз посетить Киев с начала российского вторжения. По словам собеседника издания, на следующей неделе он снова проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Он действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим поклонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост», – добавил источник.