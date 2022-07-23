Власти Португалии подтвердили, что изучают заявки на получение гражданства от двух «олигархов», один из которых находится под санкциями США, сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление португальского правительства.

Ранее газета Publico сообщила, что ответа по заявлениям на получение гражданства ожидают российский предприниматель Год Нисанов и израильский бизнесмен Лев Леваев.

В Минюсте Португалии сообщили, что «ожидают рассмотрения» заявления двоих мужчин, не уточнив подробностей, пишет агентство.

Также Publico сообщала, что португальское гражданство в декабре 2019 года получил российский бизнесмен Андрей Раппопорт, а Нисанов и Леваев ожидают решения.