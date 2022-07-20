Самый высокий уровень годовой инфляции среди стран зоны евро зафиксирован в Эстонии. Об этом сообщается на сайте Евростата.

Eровень годовой инфляции в Эстонии составил 22 проц, далее идут Литва — 20,5 проц и Латвия — 19,2 проц. Самыми благополучными странами оказались Мальта, где инфляция составила всего 6,1 проц, и Франция с отметкой 6,5 проц.

Cкорость инфляции в зоне евро возросла в июне и составила 8,6 проц по сравнению с маем, показатель которого остановился на отметке 8,1 проц.

По данным экспертов, такие показатели стали следствием сильного роста цен на энергоносители, что повело за собой и подорожание продуктов питания.