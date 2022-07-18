Украина разорвет дипломатические отношения с Беларусью, если ее вооруженные силы пересекут украинские границы. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью для Forbes, обнародованном в понедельник, 18 июля.

По словам министра, никто не ставит под вопрос тот факт, что Беларусь является соучастницей российского вторжения.

«Дипломатические отношения с Российской Федерацией мы разорвали сразу после начала полномасштабного нападения. Так же они будут разорваны с Беларусью, если вооруженные силы Республики Беларусь пересекут границу Украины», – отметил министр.