Хорошая встреча с президентом Алиевым на тему энергетики и состояния наших отношений. Об этом в Twitter написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Давайте укрепим наши экономические отношения и сблизим наших людей. Связь здесь будет иметь решающее значение.
ЕС хочет работать с Азербайджаном и налаживать связи с Центральной Азией и за ее пределами», – отметила она.
Фон дер Ляйен также отметила, что Азербайджан обладает огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии.
«Сегодня мы закладываем основу для нового партнерства в этой области.
И мы обязуемся сократить выбросы метана по всей цепочке поставок газа», – подчеркнула глава Евросовета.
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