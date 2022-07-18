Хорошая встреча с президентом Алиевым на тему энергетики и состояния наших отношений. Об этом в Twitter написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Давайте укрепим наши экономические отношения и сблизим наших людей. Связь здесь будет иметь решающее значение.

ЕС хочет работать с Азербайджаном и налаживать связи с Центральной Азией и за ее пределами», – отметила она.

Фон дер Ляйен также отметила, что Азербайджан обладает огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии.

«Сегодня мы закладываем основу для нового партнерства в этой области.

И мы обязуемся сократить выбросы метана по всей цепочке поставок газа», – подчеркнула глава Евросовета.