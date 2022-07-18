Министр обороны России Сергей Шойгу «проинспектировал» еще одну российскую группировку, принимающую участие во вторжении в Украину. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Шойгу был на командном командующий группировки «Восток», где командующий группировки генерал-лейтенант Рустам Мурадов (бывший командующий миротворцами в Карабахе) доложил «о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности».

Шойгу, говорится в заявлении, отметил «усиление ударных возможностей группировки» и дал указания генералу Мурадову на «приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника», из которых якобы ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса.