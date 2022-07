Под британской легкоатлеткой Холли Брэдшоу сломался шест во время тренировочного прыжка на чемпионате мира в американском Юджине. Как сообщает Reuters, из-за полученной травмы она снялась с соревнований

Падение титулованной спортсменки произошло во время трансляции тренировки телеканалом BBC Sport. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как Брэдшоу разбегается, но не успевает совершить прыжок: в момент подъёма шест ломается, а сама спортсменка падает на спину и скатывается вниз по матам. После этого она заплакала и отказалась принимать участие в чемпионате — из-за мер предосторожности. Как позже рассказала девушка, она немного повредила спину.

Холли Брэдшоу — известная британская легкоатлетка. На Олимпийских играх — 2020 в Токио она выиграла бронзу. Кроме того, в её копилке бронзовые медали чемпионата мира в помещении — 2012 и чемпионата Европы — 2018.

It was heartbreak for Great Britain’s Holly Bradshaw as her pole snapped as she practiced ahead of pole vault qualification at the World Athletics Championships.#BBCAthletics

— BBC Sport (@BBCSport) July 16, 2022