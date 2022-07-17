В Азербайджане зарегистрировано 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 37 человек вылечились. Согласно информации оперштаба при Кабинете министров, умерших нет.

За сутки вакцинированы 1763 человека.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 794588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783998 человек вылечились, 9723 – скончались, число активных больных составляет 867.

За последние сутки в стране проведены 2893 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7002575.