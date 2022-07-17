В Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет Ан-12. По информации Греческой корпорации телерадиовещания (ERT), борт летел из Сербии и был загружен боекомплектом. После падения, по словам очевидцев, около часа были слышны взрывы.

В самолете было 8 человек экипажа. По предварительным данным, они погибли. Служба гражданской авиации заявила, что, скорее всего, загорелся один из четырех двигателей самолета, пилот подавал сигнал бедствия.

Ан-12 упал на кукурузное поле, поэтому пострадавших среди местных жителей нет.