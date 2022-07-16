Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что возможное сближение Турции и России мало повлияет на процесс принятия Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом он сообщил телеканалу MTV News.

«Я не думаю, что это окажет большое влияние на наш процесс вступления в НАТО», — сказал он.

По его словам, он согласен с Турцией в том, что терроризм должен восприниматься всерьез и осуждаться, где бы он ни происходил.

Он отметил, что в ходе последнего телефонного разговора президент РФ Владимир Путин «был удивительно спокоен в отношении членства Финляндии в НАТО».