Украинские войска в результате ударов с РСЗО HIMARS, вероятно, ликвидировали или ранили четырех заместителей командира российской 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на информацию о гибели военных, опубликованной в российских СМИ.

Так, росСМИ писали о гибели заместителей командира 106-й дивизии полковника Сергея Кузьминова, полковника Андрея Васильева и полковника Максима Кудрина.

«Это, по-видимому, подтверждает украинские заявления о том, что удары HIMARS по Шахтарску 9 июля убили или ранили значительную часть командования 106-й дивизии», — пишут аналитики.

12 июля в районе Шахтерска погибли почти все заместители командира одной из дивизий РФ.

В тот же день был ликвидирован начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ Валентин Данилов.