Глава МИД Британии Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за гибель в ходе военных действий в Украине британского подданного Пола Ури, в Форин-офис вызвали российского посла Андрея Келина, сообщается на сайте правительства.

«Россия должна понести полную ответственность за это», — приводятся в заявлении слова главы МИД Британии Лиз Трасс.

По ее словам, Ури взяли в плен, когда он выполнял гуманитарную работу. Трасс попросила политического директора министерства, бывшего посла в России (2011-2015) и в Украине (2006-2008) Тима Бэрроу в беседе с Келиным потребовать, чтобы Москва «прояснила статус мистера Ури».