Конечно, я хотел бы сказать несколько слов о работе, ведущейся в Карабахе. Не хочу много говорить, потому что все очевидно. Все идет по плану. Инфраструктурные работы – уже начато строительство жилых домов, сдан в эксплуатацию поселок Агали, утвержден генеральный план пяти городов, определены места расположения вновь создаваемых поселков. Возможно, в этом году мы займемся строительством и созданием новых деревень. Также реставрация исторических памятников. То есть здесь все идет по плану. Как я уже сказал, этот регион будет образцовым регионом не только для Азербайджана, но и для всего мира. Делаем все по плану. Конечно, мы торопимся, но в то же время не допускаем спешки. Должны быть пройдены все тендерные процедуры, должна быть обеспечена полная прозрачность, не должно быть монополии. Предусмотрены и будут проводиться открытые тендерные процедуры. Общественность должна и будет регулярно информироваться.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал, выступая на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

«Конечно, среди вопросов, связанных с Карабахом и Восточным Зангезуром, вопросы безопасности пищевых продуктов также являются важными вопросами. В этом году с этой проблемой столкнулись не только мы, весь мир. Сейчас информационные каналы и пресса распространяют много информации о нехватке зерна. К сожалению, мы также являемся страной, сильно зависящей от импорта зерна. В настоящее время разработана программа по преодолению этой зависимости. Как на освобожденных землях, так и в других частях нашей страны мы должны и скоро будем увеличивать производство хлеба, не теряя времени. По последней предоставленной мне информации, в этом году зерновые, то есть пшеница, ячмень, крупы, будут засеяны примерно на 100 тысячах гектаров, которые никогда не использовались. Это нанесет ущерб нашей продовольственной безопасности.

Короче, еще раз говорю, сегодня я осветил небольшую часть проделанной работы. Но этого достаточно, чтобы все увидели, что мы делаем большую работу и выполним все поставленные задачи», — отметил президент.