15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаара.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
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