В западной части Финляндии, на базе небольшой электростанции Ватаянкоски, запустили песочный аккумулятор, позволяющий месяцами сохранять энергию солнца, ветра и других возобновляемых источников, пишет ВВС.

Принцип работы аккумулятора прост: дешевая энергия солнца и ветра используется для нагрева бассейна, заполненного дешевым грязным песком. Температура песка может доходить до 500°C, а его высокая теплоемкость позволяет сохранять львиную долю энергии, которую позже можно использовать для обогрева жилых домов зимой, когда спрос на тепло сильно возрастает, а вместе с ним растут и цены.

Дешевая электроэнергия прогревает песок за счет так называемого резистивного нагрева (по тому же принципу устроена работа электрических каминов). От песка нагревается воздух, который циркулирует внутри камеры аккумулятора при помощи теплообменника. Затем горячий воздух из аккумулятора используют для нагрева воды, поступающей в систему центрального отопления. Уже оттуда тепло подается в квартиры, офисы и даже подогревает местный бассейн.

Хранилище может поддерживать температуру песка на уровне около 500°C в течение нескольких месяцев.

Песочный аккумулятор станет альтернативой распространенным литиевым, которые стоят намного дороже, занимают много места и не очень хорошо переносят чрезмерную зарядку.