В Азербайджане зарегистрировано 174 новых факта заражения коронавирусом, прошли лечение и выздоровели от этой болезни 62 человека.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете Министров, 3 человека, результаты анализа на коронавирус у которых были положительными, скончались.

До настоящего времени в Азербайджане зарегистрировано 794 тысячи 92 случая заражения коронавирусной инфекцией, 783 тысячи 831 человек прошел лечение и выздоровел, 9 тысяч 722 человека скончались, лечение 539 человек продолжается.

За прошедший период проведено 6 миллионов 994 тысячи 425 тестов, а количество сегодняшних тестов составляет 2 тысячи 911.