Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в интервью «Интерфаксу» заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина признала статус Крыма и самопровозглашенных «ЛДНР».

«Российский подход остается прежним — будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик», — заявил он.

Руденко сказал, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной. «Если Украина выразит желание вернуться за стол переговоров, мы готовы положительно отреагировать», — сказал замминистра.

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия будет настаивать на том, чтобы Украина дала внятный ответ на предложения российской стороны, и будет все соизмерять с ситуацией «на земле», которая постоянно меняется.