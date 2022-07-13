Армянские реваншисты продолжают раскручивать тему села Забух, переименованного армянскими оккупантами в «Агавно». На днях туда наведалась депутат от блока «Армения» Аспрам Крпеян. Которая теперь делится впечатлениями в своем Facebook: «мы подтвердили нашу решимость по части продолжения священной борьбы за «Бердзор» (Лачин, здесь и далее кавычки наши — Minval), «Агавно» и все другие армянские территории, оккупированные врагом», «населенные пункты, ставшие приграничными в результате заговорщической войны, должны быть в центре нашего внимания» и т.д. За чем вполне читается «подтекст»: армянские реваншисты намерены всячески противодействовать возвращению Лачина и Забуха под контроль Азербайджана, что произойдет, как только будет завершено строительство объездной дороги для Лачинского коридора.

Но вот в чем дело. Армянские реваншисты могут что-то верещать на камеру в стиле «не отдадим нашу землю зловредным туркам». Но до оккупации Лачинского района Азербайджана Арменией при активной помощи Псковской дивизии ВДВ в 1992 году заметного армянского населения здесь попросту не было.

Попытки заселить Лачинский район, как и другие оккупированные земли Азербайджана, Армения предпринимала постоянно, но без особого успеха. В то, что оккупация — надолго, не верили даже в самой Армении, где предпочитали наживаться на грабеже захваченных земель по принципу «хватай побольше, беги побыстрее».

Однако, как рассказывала уже во время 44-дневной войны британская Би-Би-Си, в селе забух обосновалось не менее 300 этнических армян — выходцев из Сирии и Ливана. Более того, почти все, с кем побеседовали британцы, переселились сюда в последние 6-8 лет.

А это по меньшей мере примечательно. Потому как именно в мае 2015 года, то есть 7 лет назад, тогдашний замминистра обороны Армении Давид Тоноян обозначил курс на новые территориальные захваты. И если после этого Армения переселяет поближе к важной трассе именно выходцев из Сирии и Ливана, среди которых, будем реалистами, предостаточно боевиков с ближневосточным опытом — это мало похоже на случайность. И переселяли их поближе к важной дороге вряд ли для того, чтобы они здесь любовались пейзажами. В частности, именно тогда перебрался в Лачин из Сирии и нынешний «глава села Агавно» Андраник Чавушян, который сегодня охотно раздает интервью и заявляет что-то в стиле «если Никол Пашинян хочет что-то сдать, пусть отдает свои духи и часы», «мы не давали ему права принимать решения за нас и идти на уступки за наш счет» и т.д.

Разумеется, в беседе с журналистами Би-Би-Си они предпочитали о своем боевом опыте не распространяться. Но тем не менее весьма бойко записывались в «самооборону», изобретали термины вроде «мирные ополченцы» и т.д. Правда, отправляться на линию фронта не спешили — предпочитали бряцать языками в родном селе.

Но теперь Азербайджан достраивает объездную дорогу, а значит, тем, кого армянские оккупанты в дома изгнанных и убитых азербайджанцев, лучше всего поскорее убраться восвояси. И если не в неспокойную Сирию, то в Армению.

Но пока все это, пардон, «Агавно» предпочитает раздавать интервью, грозить «туркам», которые «только посмеют сюда прийти», и т.д.

По совести говоря, за 44 дня войны таких клятв в армянском секторе соцсетей и на армянских YouTube-каналах было предостаточно. Однако закончилась вся эта бравада позорным бегством. Но все же трудно исключать, что прибывшие из Сирии и Ливана боевики все же вспомнят, за чем их сюда привезли, и попытаются развернуть в Лачине этакую «партизанскую войну». Тем более что нечто подобное армянские реваншисты уже пытались организовать, забросив в конце декабря в леса Ходжавенда несколько десятков «зинворов». На сей раз и ставки выше, и террористов не надо специально доставлять и проводить через линию постов.

Но та же невеселая история «лесных зинворов» в селах Ходжавенда убедительно продемонстрировала: Азербайджан умеет проводить антитеррористические «зачистки». Причем по жесткому варианту. И в случае с Лачином и селом забух нашей стране не придётся никого предупреждать и ни с кем договариваться. И самое главное, у тех «лесных террористов», кого возьмут живыми, не будет даже теоретических шансов заполучить «статус военнопленных».

Так что для «Агавно» уже включен обратный отсчет.

Нурани, обозреватель