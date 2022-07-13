Вице-премьер России Юрий Борисов сменит Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса», сообщили источники.

Инсайдеры газеты «Ведомости» считают, что Рогозин может заняться деятельностью, которая связана с «новыми территориями».