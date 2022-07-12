Заместитель руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о подготовке к выполнению задачи по контрнаступлению на юге страны. В эфире всеукраинского телемарафона он заявил, что Вооруженные силы (ВСУ) уже ведут работу по раскрытию планов и мест дислокации российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не просто готовимся, мы ведем разведку», — отметил замглавы ГУР, добавив, что перед военнослужащими стоит задача раскрыть намерения России для разработки Генштабом действий сил обороны. По словам Скибицкого, для осуществления поставленных целей разведчики привлекают все имеющиеся силы и средства.

«Та задача, которая поставлена, она будет выполнена. Но многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий», — добавил он.