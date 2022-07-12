В результате ударов по базе и складам противника в районе захваченного Шахтерска (Донецкая область) были ликвидированы высокопоставленные военные ВС РФ.

Предварительно, погибли почти все заместители командира одной из дивизий противника.

О таких результатах операции, прошедшей 10 июля, сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины на своем Telegram-канале «СтратКом ЗСУ». Более детальные данные еще расследуются.

Пресс-служба заявляет, что по результатам огневого поражения HIMARS погибли все заместители командира 106-й воздушно-десантной дивизии РФ – кроме одного с позывным «Барсук», но он ранен и находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, 12 июля погиб начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 58а (войсковая часть № 47084, город Владикавказ) Южного военного округа России Валентин Данилов.