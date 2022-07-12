В крымском Судаке минувшей ночью несколько человек избили двух российских военных, сообщил «советник главы Крыма по информационной политике» Олег Крючков.

По данным российских СМИ, конфликт возник из-за символики Z на кепках военнослужащих.

Сообщается, что российские военные находились в Крыму на санаторном лечении.

Нападавших уже задержали, они дают показания. Крючков в комментариях СМИ пообещал «запредельно жесткую реакцию на инцидент».