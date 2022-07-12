Мировой судья судебного участка № 271 в районе Лефортово в Москве оштрафовал журналиста Юрия Дудя на 120 тысяч рублей по административному делу, возбужденному по статье о гей-пропаганде. Об этом сообщил телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции».

В чем именно обвиняли Дудя, до конца неизвестно. В карточке дела на портале мировых судей Москвы решение суда не опубликовано. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина утверждает, что протокол в отношении Дудя составили из-за интервью художника и открытого гея Федора Павлова-Андреевича, которое вышло на ютьюб-канале «вДудь» в апреле 2021 года.