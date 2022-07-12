В Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным.

Как сообщили в национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем-33-38° тепла.

В Баку ночью будет 23-25° тепла, днем 35-37° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-60 %.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, в отдельных местах усилится восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем 35-40°, местами 42° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 25-30° тепла.