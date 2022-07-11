В Азербайджане выявлено еще 32 случая заражения коронавирусом, 18 человек вылечились.
Как передает Minval.az , об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
В Азербайджане выявлено еще 32 случая заражения коронавирусом, 18 человек вылечились.
Как передает Minval.az , об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Смертельных случаев не зафиксировано.
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