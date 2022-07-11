Существует угроза войны и, если хотите знать, эта власть должна уйти днем ранее и по этой причине. Об этом заявил на встрече с журналистами 11 июля депутат парламента от блока «Армения», представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян, передает Minval.az со ссылкой на армянские СМИ.

«Эта власть является символом поражения и войны. Не дай Бог, если с этой властью мы вступим в войну, очевидно, какой из нее будет выход», — заявил Сагателян.

Он считает, что если власть думает об армянском народе, то она должна как можно быстро уйти. «Да, угроза войны существует», — заключил оппозиционер.