Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН назвал дату, когда население Земли достигнет 8 млрд человек.

«Согласно прогнозам, мировое население достигнет 8 млрд человек 15 ноября 2022 года, при этом Индия обгонит Китай в качестве самой населенной страны в 2023 году», — говорится в докладе, опубликованном 11 июля.

По данным экспертов, сейчас численность население Земли растет самыми низкими темпами с 1950 года, прибавляя менее 1% в год. Последние прогнозы предполагают, что в 2050 году на Земле будут проживать 9,7 млрд человек, а в 2100-м — 10,4 млрд.